Die Qual der Wahl! Mitte Februar gab Barbara Meier (33) überglücklich preis, dass sie und ihr Mann Klemens Hallmann zum allerersten Mal Eltern werden. Einige Details zur Schwangerschaft und zum Baby plauderte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin seitdem auch schon aus: So verriet sie zum Beispiel, dass es ein Mädchen wird. Doch hat das Paar eigentlich schon einen Namen? Auch dieses Geheimnis lüftet Barbara jetzt.

Im Interview mit Gala spricht die werdende Mutter nun darüber, ob ihr Partner und sie sich schon auf einen Namen für die Kleine einigen konnten. "Wir können uns noch nicht festlegen. Wir möchten einen deutschen Namen, der auch gut zu Hallmann passt. Wiederum sind wir so international unterwegs, da sollte der Name überall aussprechbar sein", erzählt Barbara, die sich mit der Namenswahl offenbar wirklich schwer tut: "Dann habe ich eine Studie gelesen, dass Lehrer Kinder aufgrund des Vornamens unterbewusst vorbenoten. Feststeht: Wir müssen uns bis zur Geburt einigen."

Dem Baby nach der Entbindung einen Namen zu geben, kommt für die Schwangere nicht infrage – aus diesem zuckersüßen Grund. "Ich kenne mich. Ich werde nicht die Nerven haben, die Entscheidung zu fällen, wenn ich meine Tochter in den Armen halte. Sonst hat sie wochenlang keinen Namen", scherzt Barbara abschließend.

Was glaubt ihr – was für ein Name wird es?