Rosa oder blau? Für Barbara Meier wird 2020 ein ganz besonderes Jahr: Die Germany's next Topmodel-Gewinnerin von 2007 wird zum ersten Mal Mutter! Am diesjährigen Valentinstag gab die gebürtige Ambergerin bekannt, dass sie und ihr Mann Klemens Hallmann wenige Monate nach ihrer Hochzeit schon ein Kind erwarten. Das Geschlecht des Babys behielt sie jedoch für sich – bis jetzt! Denn nun verriet die 33-Jährige endlich, ob sie ein Mädchen oder einen Jungen bekommt!

"Es wird ein Mädchen", erzählte das Model jetzt gegenüber Gala und RTL am Rande eines Babybauch-Shootings. Außerdem plauderte sie aus, wie sie und Klemens die kleine Maus erziehen wollen: Wichtig bei der Erziehung sei ihnen, dass diese so traditionell wie bei ihnen ablaufe – mit Werten wie Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit. "Ein bisschen schwieriger wird es mit der Bodenständigkeit, denn Klemens und ich haben auf der ganzen Welt Freunde. Wir sind an Orten, wo viel Glamour ist", fügte sie hinzu. Aber ihnen sei wichtig, dass ihre Tochter lerne, das Geld nicht vom Himmel falle, sondern dass man hart dafür arbeiten müsse.

Auch in Bezug auf die Entbindung haben die Eltern in spe genaue Vorstellungen: "Klemens will mit in den Kreißsaal. Ich finde es schön, wenn er den ersten Moment unseres Kindes miterlebt." Schließlich könnten Männer an einer Schwangerschaft ja nur wenig aktiv teilhaben.

Barbara Meier beim Bambi 2019

Barbara Meier im Juni 2020

Klemens Hallmann und Barbara Meier bei der amfAR-Gala 2019



