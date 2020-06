So langsam wird es ernst! Schon in wenigen Wochen sind Angelina (28) und Sebastian Pannek (33) zu dritt. Zwar haben die werdenden Eltern nicht vor, den genauen Geburtstermin ihres Sohnes zu verraten, doch die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin ist mittlerweile schon im neunten Monat. Lange wird es also nicht mehr dauern, bis sich der Kleine auf den Weg macht. Somit müssten die beiden mittlerweile ziemlich nervös sein. Vor allem Sebastian ist jedoch noch ganz gelassen.

In einer Frage- und Antwortrunde in seiner Instagram-Story möchte ein Fan von dem einstigen Rosenkavalier wissen, ob er so kurz vor der Geburt aufgeregt ist. "Da muss ich sagen, bin ich absolut entspannt. Ich weiß gar nicht, warum. Ich glaube einfach, weil das bis jetzt alles so glatt gelaufen ist und Angelina so einen tollen Job macht, hab ich davor überhaupt keine Angst", gibt sich der Dortmunder gelassen. Natürlich möchte er im Kreißsaal mit dabei sein und hat auch vor, die Nabelschnur des Babys zu durchtrennen: "Ich denke, das gehört irgendwie dazu. Aber ich kann auch verstehen, wenn man das nicht kann. Ich hab es noch nie gemacht, aber ich hab es auf jeden Fall vor."

Nicht nur Basti ist total relaxt, auch seine Frau Angelina ist noch vollkommen entspannt und lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. "Ich gehe einfach so enorm positiv in die Geschichte rein, dass ich keine Angst habe, dass es schmerzhaft wird", hat die Schwangere ihrer Community bereits Ende März erklärt.

Anzeige

Instagram / angelinaheger Sebastian und Angelina Pannek, Januar 2020

Anzeige

Instagram / sebastian.pannek Sebastian Pannek, Ex-Bachelor

Anzeige

Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek im Mai 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de