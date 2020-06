Es heißt wieder: Manege frei für Lili Paul-Roncalli (22)! Bis vor Kurzem war sie noch als Kandidatin bei Let's Dance zu sehen. Im großen Finale holte sie sich mit Tanzpartner Massimo Sinató (39) dann sogar den Sieg. Viele hatten die hübsche Brünette bereits vor Beginn der Show als heiße Favoritin für den Titel gehandelt, vermutlich nicht zuletzt wegen ihres Talents als Artistin. Nun kehrte sie ins Zirkusleben zurück und absolvierte ihren ersten Auftritt in einer etwas anderen Location!

Aufgrund der aktuellen Lage hatte sich der berühmte Zirkus Roncalli ein ganz besonderes Spektakel überlegt: Mittels einer Drive-in-Show hießen die Darsteller am vergangenen Sonntag in Hannover Zuschauer in ihren Autos willkommen. Natürlich trat auch die Tochter des Zirkusdirektors Bernhard Paul (73) auf! In einem mit Glitzersteinchen besetztem Body verzauberte sie das Publikum mit ihren Akrobatikeinlagen. Ein Bein hinter dem Kopf oder ein Spagat waren dabei noch die unspektakulären ihrer vielen Verrenkungen. Auch den Zuschauern gefiel die Aufführung: "Was für ein wunderschöner, großartiger Abend! Es war sehr besonders!", schrieb ein Fan auf Instagram.

Lili trainiert seitdem sie sechs Jahre alt ist mit den anderen Artisten des Zirkus'. Als Rollschuh-Akrobatin absolvierte sie dann 2013, zusammen mit ihren Geschwistern Adrian und Vivian, ihre erste große Vorführung. Seitdem ist sie ein fester Bestandteil der atemberaubenden Inszenierungen.

TVNOW / Stefan Gregorowius Massimo Sinató und Lili Paul-Roncalli mit dem "Let's Dance"-Pokal

ActionPress Lili Paul-Roncalli, Juni 2020

ActionPress Lili Paul-Roncalli im Roncalli Grand Café in Hamburg



