Hat die Liebe von Nicolas Puschmann (29) und Lars Tönsfeuerborn die vergangenen Monate nach der Show-Ausstrahlung überstanden? Bei Prince Charming krönte TV-Junggeselle Nicolas schon vor über einem halben Jahr seinen Mister Right. In Podcast-Star Lars hat er seinen Traummann gefunden – nach der Ausstrahlung auf TVNOW zeigten sich die Turteltauben total verliebt in der Öffentlichkeit und im Netz. Jetzt wurde die "Prince Charming"-Staffel auch im Free-TV ausgestrahlt – auf Social Media verstummten in dieser Zeit jegliche Pärchen-Posts. Doch nach dem TV-Finale am Montagabend können sie ihre Liebe wieder offen zeigen – denn sie sind immer noch ein Paar!

Auf ihren Instagram-Accounts posten die beiden ein zuckersüßes Pärchen-Foto auf dem sie freudig in die Kamera lachen. "Liebe – seit dem 10. Oktober 2019", lautet die simple aber aussagekräftige Nachricht von Lars und Nicolas unter dem Posting. Damit steht fest – die beiden haben in den vergangenen Wochen lediglich auf gemeinsame Netz-Aufnahmen verzichtet, um der Free-TV-Ausstrahlung nicht die Spannung zu nehmen. Das Finale haben sich die beiden Turteltauben heute Abend gemeinsam auf der heimischen Couch angeguckt.

Kurz nach ihrem Liebes-Outing machten die beiden im Promiflash-Interview im Dezember deutlich, wie glücklich sie als Pärchen sind. Lars schwärmte in den höchsten Tönen von seinem Nic: "Er ist wirklich dieser Prinz. Wir haben genau das, was wir sehr lange gesucht haben und ich kann es mir gar nicht mehr anders vorstellen."

