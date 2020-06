Wie fühlt sich das frische Eheglück an? Es war wohl das TV-Highlight am Samstagabend: In der ARD-Show "Schlagerlovestory 2020" gaben sich Stefan Mross (44) und Anna-Carina Woitschack (27) vor dem Studio-Publikum und den Fernsehzuschauern das Jawort. Moderator Florian Silbereisen (38) übernahm dabei die Rolle des Trauzeugen. Keine Frage, diesen Moment werden weder das Paar noch die Zuschauer so schnell vergessen: Aber wie ging es für die Eheleute nun nach dem großen Event weiter? Stefan und Anna-Carina plauderten nun über ihren ersten Tag als Mann und Frau!

Im Interview mit Bild verrieten die Turteltauben, dass ihre Ehe tatsächlich erst seit Sonntag rechtskräftig ist. Für die beiden ging es zum Standesamt in Halle, wo sie ihre Unterschrift unter die Urkunde setzten. Anna-Carina heißt damit nun ganz offiziell Mross – wird auf der Bühne aber ihren Namen Woitschack behalten. Und ja, auch dieser Schritt sollte noch gebührend gefeiert werden – dieses Mal ganz ohne Kameras. In einem italienischen Restaurant zelebrierten Anna-Carina und Stefan mit ihren Gästen ihr Liebesglück: "Es gab Nudeln, Pizza und eine große Hochzeitstorte", erklärte Stefan gegenüber der Zeitung.

Auch den ganz besonderen Moment auf dem Schlager-Altar ließ das Duo noch mal Revue passieren – und zeigte sich begeistert: "Die ganze Sendung war hochemotional, und wir wurden von Minute zu Minute aufgeregter. Als Anna dann in ihrem Brautkleid auf die Bühne kam, war ich total überwältigt und sprachlos. Sie war wunderschön und das Kleid einfach traumhaft", erinnerte sich der Bräutigam. Und auch Anna empfand es als "unvergesslicher Moment".

ARD/JürgensTV/Dominik Beckmann Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross

ARD/JürgensTV/Dominik Beckmann Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross heiraten in der Show "Schlagerlovestory.2020"

Getty Images Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross



