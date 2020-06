So war die Wiedersehensshow für die Prince Charming-Kandidaten! Traumprinz Nicolas Puschmann (29) hatte sich in dem schwulen Kuppelformat am Ende für Kandidat Lars Tönsfeuerborn entschieden. Mit der letzten Krawattenzeremonie war das Liebesformat allerdings noch nicht beendet. Zum Schluss kamen noch einmal einige Teilnehmer für eine große Wiedersehensshow zusammen. Im Promiflash-Interview verrät Kandidat Sam Dylan (29) jetzt, wie er diese Reunion erlebt hat.

"Ich habe mich gefühlt, wie in einem Mafiafilm", meinte der 29-Jährige gegenüber Promiflash. Die Produktion wollte offenbar verhindern, dass die Ex-Kandidaten sich schon vorher sehen. Sam wusste nicht einmal, auf welche seiner ehemaligen Liebesrivalen er tatsächlich treffen würde. Für diese Geheimhaltung wurden einige Maßnahmen getroffen. Jeder Kandidat wurde zum Beispiel von einem abgedunkelten Wagen abgeholt. "Am Drehort angekommen, wurden wir wieder auseinandergerissen. Ich wurde als Erstes abgeholt und wurde in eine dunkle Ecke gebracht. Dort wurde ich komplett von allen anderen abgesperrt, mit Sichtschutz und so weiter. Jeder von uns wurde von allem getrennt, jeder hatte seinen Sichtschutz und seinen eigenen Raum, bewacht von Security", erklärte Sam.

Bloß seine "Prince Charming"-Kollegen Aaron Koenigs und Andreas Kürner durfte Sam vor den Aufnahmen der Wiedersehensshow einmal treffen. Sie durften sich gemeinsam die letzte Episode der Kuppelshow anschauen – zumindest einen Teil der letzten Episode. "Im Hotelzimmer warteten schon Aaron und Andreas auf mich. Mit denen ich mich schon während der Show sehr gut verstanden habe. Mit viel Prosecco, der uns freundlicherweise von der Produktion gestellt wurde, haben wir die letzte Folge angeschaut. Ohne, dass das wirkliche Ende gezeigt wurde, wer gewonnen hat", erzählte der Freund von Rafi Rachek (30).

Anzeige

TVNOW Sam Dylan, TV-Darsteller

Anzeige

Instagram / nicolaspuschmann Nicolas Puschmann, Prince Charming 2019

Anzeige

privat Sam Dylan, "Prince Charming"-Kandidat



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de