Ob Fans der Royals hier wirklich zuschlagen werden? Ganz klar: Die Briten lieben ihre Königsfamilie. Überall im Land gibt es Geschäfte, die über und über mit Merchandise gefüllt sind: Wandteller mit dem Gesicht der Queen, T-Shirts mit Prinz William-Print, Tassen mit den Namen der adligen Kids – alles, was das Fanherz begehrt. Doch mit diesem Produkt setzt ein Händler noch mal einen drauf: Jetzt wurde eine Kerze produziert, die wie Herzogin Kate (38) riechen soll!

Auf Etsy – einer E-Commerce-Website für den Kauf und Verkauf von handgemachten Produkten – bietet ein privater Verkäufer jetzt eine Duftkerze an, die dem Geruch der Herzogin von Cambridge nachempfunden sein soll. Wonach genau Kate angeblich duftet? Nach "den Gartenblumen vor einem Cottage", heißt es in der Beschreibung. Und was kostet der Spaß? 17 Pfund (umgerechnet etwa 19 Euro) für eine Brenndauer von 50 Stunden.

Tatsächlich haben schon einige Fans zugeschlagen: Schon jetzt hat die schlichte, weiße Sojawachskerze, die über ein einfaches Logo mit einigen Bilder der Herzogin verfügt, über 14.000 Käufer gefunden – wie auf der Seite zu sehen ist. Würdet ihr euch eine kaufen? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

Getty Images Herzogin Kate im Oktober 2018 in London

Getty Images Herzogin Kate

Getty Images Herzogin Kate im Juli 2015



