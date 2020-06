Angelina Kirsch (31) ist eines der erfolgreichsten deutschen Curvy-Models und hat seit Jahren eine Mission: Sie will, dass auch Frauen mit größeren weiblichen Rundungen selbstbewusst zu ihrem Körper stehen. Deshalb brachte sie nun auch zum wiederholten Mal in Kooperation mit einem Discounter eine Plus-Size-Kollektion auf den Markt. Die Begeisterung der potenziellen Kundinnen hielt sich aber in Grenzen. Stattdessen holten sie zum Shitstorm aus – der Vorwurf: Die ausgezeichneten Größen seien eine Frechheit.

"Es ist kein gutes Gefühl, wenn man auf einmal zwei Nummern größer braucht – auch, wenn es egal sein sollte, was drin steht" oder "Die Jeans von deiner letzten Kollektion hat in 52 sehr gut gepasst. Dieses Mal bringe ich die 52 nicht mal über meinen Hintern, bin enttäuscht", schimpften die User unter einem Werbe-Post des Discounters auf Instagram. Andere wiederum störten sich nicht daran, was auf dem Etikett steht und schwärmten in den höchsten Tönen von den Teilen.

Angelina bezog auf ihrem Account bereits Stellung zu der Kritik. Sie habe sich bei den Entwürfen an eine vom Institut Hohenstein geführte Tabelle gehalten, die die entsprechenden Maße vorgibt. Zukünftig wolle sie darauf aber verzichten und auf ihr Bauchgefühl hören. "Ich kann euch nur sagen, dass es mir unendlich leidtut, dass einige von euch diese Erfahrung machen mussten. Ich verstehe euch zu hundert Prozent und bin ebenso enttäuscht wie ihr", betonte sie.

Getty Images Angelina Kirsch bei der Lascana Fashion Show in Berlin 2019

ActionPress / Mischke, Andre Angelina Kirsch bei der Berliner Fashion Week im Januar 2019

Instagram / angelina.kirsch Curvy-Model Angelina Kirsch im März 2020



