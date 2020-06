Turtelt hier etwa ein verlobtes Pärchen? Georgia Fowler (27) hat im vergangenen Februar ihre Beziehung zu Nathan Dalah öffentlich gemacht. Und schon zwei Monate später sorgten das Model und der Geschäftsmann für eine brodelnde Gerüchteküche: Haben sich die beiden etwa verlobt? Der Verdacht kam bei Fans auf, als Georgia auf einem Foto einen verdächtigen Ring trug. Ob an den Vermutungen etwas dran ist, ließen sie bisher offen – doch eines ist glasklar: Das Paar ist nach wie vor total verliebt!

Georgia und Nathan befinden sich gerade zusammen in Sydney. Dort wurden sie am vergangenen Montag mit Freunden bei einem Ausflug in der Stadt gesichtet. Die gebürtige Neuseeländerin hakte sich bei ihrem Partner ein und strahlte mit ihm um die Wette. Beide trugen legere Outfits und wirkten an der Seite ihrer Clique total entspannt. Ob sie nun den nächsten Beziehungsschritt gewagt haben oder nicht – glücklich scheinen sie allemal zu sein!

Erst vor wenigen Wochen hatte Georgia ihre Instagram-Follower mit einem ersten Pärchenfoto verzückt. Auf dem Schnappschuss kuschelt sich Nathan an ihre Brust, während die Laufstegschönheit ihren Arm um ihn schlingt. Die User waren total begeistert, kommentierten mit zahlreichen Herzen und hinterließen etliche Likes.

Anzeige

MEGA Nathan Dalah und Georgia Fowler im Juni 2020

Anzeige

MEGA Nathan Dalah und Georgia Fowler unterwegs mit Freunden

Anzeige

Instagram / georgiafowler Georgia Fowler und Nathan Dalah im Mai 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de