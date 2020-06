Es ist sein Haus und sie zahlt trotzdem Miete? Gerda Lewis (27) und ihr Melvin Pelzer sind nun schon seit fast sechs Monaten und noch immer überglücklich. Damals sind sie bereits nach zwei Wochen Beziehung zusammengezogen – in das Haus des Wrestlers. Dieses haben sie nach ihren gemeinsamen Wünschen eingerichtet und fühlen sich nun pudelwohl. Dass die Ex-Bachelorette trotz dessen, dass das traute Heim ihrem Schatz gehört, jeden Monat einen kleinen Betrag an ihn überweist, hat einen einfach Grund!

"Melvin hat das Haus mit 19 gekauft und ich habe mich eingenistet", erzählte die Beauty in einer Q&A-Fragerunde auf Instagram. Da sie aber beispielsweise auch Wasser und Strom verbrauche, teilen sie sich sozusagen die Kosten dafür. Nachdem ein Follower jedoch noch einmal gezielt danach fragte, warum sie denn nun eine gewisse Summe an ihren Freund bezahle, antwortete sie konkreter darauf: "Weil er den Kredit bei der Bank abbezahlt. Er hatte mit 19 natürlich nicht ein paar Hunderttausend Euro auf der Bank liegen gehabt."

Außerdem sprach sie über ihre Beziehung allgemein und verriet, dass auch wenn auf Social Media alles immer sehr harmonisch aussieht, es auch mal zu Konflikten kommt: "Wir haben uns nicht nur einmal gestritten. Gehört einfach dazu, man darf nur nicht nachtragend sein und es sollte nicht zur Tagesordnung gehören", gestand die Blondine.

Anzeige

Instagram/gerdalewis Gerda Lewis und Melvin Pelzer, April 2020

Anzeige

Instagram/melvinpelzer Melvin Pelzer und Gerda Lewis, Mai 2020

Anzeige

Instagram/gerdalewis Gerda Lewis, Juni 2020

Wie findet ihr es, dass Gerda Miete an Melvin zahlt? Richtig gut! Na ja, es ist doch sein Haus... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de