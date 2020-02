An Neujahr machte Gerda Lewis (27) ihre Liebe zu dem Wrestler Melvin Pelzer offiziell. Die ehemalige Bachelorette hat sich schon große Zukunftspläne mit ihrem Freund ausgemalt: Via Social Media teilte sie mit, dass sie in drei bis fünf Jahren mit ihm verheiratet sein und gemeinsame Kinder haben wolle. Einen ersten Schritt in diese Richtung machte das Paar bereits – nach nur wenigen Wochen Beziehung zog Gerda bei ihrem Melvin ein. Damit sich die TV-Bekanntheit in ihrem neuen Zuhause wohlfühlt, hat das Paar nun begonnen, die gemeinsame Wohnung großzügig zu renovieren.

Doch in Stress scheint dieses Vorhaben bisher nicht ausgeartet zu sein: Auf Instagram teilte Gerda ein Foto, auf dem sie ihrem Freund in die Arme springt und ihn küsst – inmitten einer großen Möbel-Lagerhalle. "Es ist Zeit, eine neue Geschichte zu schreiben", kommentierte Gerda ganz euphorisch unter ihrem Post. Die ganze Wohnung soll umgebaut und neu eingerichtet werden. In ihrer Story verriet Gerda, dass ihr Melvins Zuhause zu kahl gewesen sei. Nun wolle sie die Wohnung durch Holzakzente einladender und gemütlicher gestalten. Die Hauptfarben sollten Grau, Braun und Schwarz bleiben.

Bei der Einrichtung bekommen die beiden frisch Verliebten professionelle Unterstützung von einer Innenausstatterin. Die Möbel wolle sie nach dem persönlichen Geschmack von sich und Melvin zusammenstellen, so Gerda. Bisher suchten die beiden ein graues Samtsofa und ein gleichfarbiges Bett aus.

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis und Melvin Pelzer

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis und Melvin Pelzer im Februar 2020

Instagram / gerdalewis Melvin Pelzer und Gerda Lewis

