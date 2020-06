Was für ein süßes Paar! Aurora Ramazzotti (23) und ihr Goffredo Cerza sind seit Ende 2016 zusammen und scheinen noch immer so verliebt wie am ersten Tag. Auf ihrem Social-Media-Kanal versorgt die Tochter von Michelle Hunziker (43) und Eros Ramazzotti (56) ihre Fans regelmäßig mit kleinen Liebes-Updates und niedlichen Fotos von sich und ihrem Schatz. Nun tauchten Schnappschüsse der beiden Turteltauben auf, die zeigen, wie sie sich auch in Zeiten wie diesen nahe sind.

Vor einigen Tagen wurden die beiden Verliebten in Rom gesichtet. Zusammen mit Goffredos Familie schlenderten sie bei einer kleinen Shopping-Tour durch die Gassen der italienischen Hauptstadt – aufgrund der aktuellen Lage natürlich mit Mundschutz. Dieser musste allerdings für die ein oder andere Liebkosung weichen: Aurora und ihr Liebster konnten einfach nicht die Finger voneinander lassen und tauschten einige kleine Küsschen aus.

Erst kürzlich postete die schöne Halbitalienerin wieder ein Pärchen-Bild auf Instagram, auf dem Goffredo sie umarmt. Bei dieser Pose kamen einige Follower auf einen ganz bestimmten Gedanken: Erwarten die beiden etwa ein Kind? Nein. Auf den scherzhaften Kommentar "Bald kommt ein Artikel: Seine Hände ruhen auf ihrem Bauch, um die Schwangerschaft zu verkünden" antwortete der Hottie lediglich mit einem ironischen "Exakt".

