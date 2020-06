Willi Herren (44) steckt in finanziellen Schwierigkeiten! Aufgrund der aktuellen Lage wurden in den vergangenen Wochen nahezu alle Veranstaltungen abgesagt oder verschoben. Zu den vielen Menschen, die deswegen um ihre Existenz bangen müssen, zählt auch der Schlagerstar. Schon vor drei Monaten machte er deutlich, dass er sich Sorgen um seine Zukunft mache. Und tatsächlich: Wegen der fehlenden Einnahmen ist er nun in die Insolvenz gerutscht!

Bereits Anfang Mai ging Willi nach Informationen von RTL in Köln zum Amtsgericht, um seine private Lage kenntlich zu machen. Der Sänger bestätigte dem Medium zwar die Insolvenz, wollte aber ansonsten keine weiteren Details dazu preisgeben. Schon im März hatte der 44-Jährige mit dem Gedanken gespielt, sich finanziell unter die Arme greifen zu lassen: "Ich stehe echt vor der Situation, zu überlegen, zum Amt zu gehen und Zuschuss zu beantragen", gab er damals zu.

Doch Willi ist nicht der einzige Promi, der finanzielle Einbußen erleidet. Auch seine Ballermann-Kollegin Melanie Müller (32) erklärte im April, wie viel sie aufgrund der abgesagten Events an Geld verliert: "Man hätte eigentlich in zwei Monaten 70.000 Euro verdient und jetzt ist man auf komplett Null." Mittlerweile konnte sie aber zumindest eine ihrer Imbissbuden wieder öffnen.

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Willi Herren bei einem Auftritt in Rostock

Instagram / williherren Willi Herren im Februar 2019

Wehnert, Matthias Melanie Müller bei der Ü30-Après-Ski-Party in der Görlitzer Kulturbrauerei, Februar 2020



