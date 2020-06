Wie endet die Geschichte von Ron Holzschuhs (✝50) Figur bei Alles was zählt? Vor wenigen Wochen ereilte die Fans des Schauspielers eine echte Schocknachricht: Ron ist im Alter von nur 50 Jahren verstorben. Schon am 27. Mai war er ein letztes Mal in der Rolle des Niclas Nadolny zu sehen. Für die letzten, ziemlich dramatischen Szenen des Eiskunstlauf-Experten wurde ein Double eingesetzt – stirbt Niclas etwa den Serientod?

Achtung, Spoiler!

In der Folge von Mittwoch bedroht Niclas Maximilian (Francisco Medina, 43) mit einer Waffe, als plötzlich dessen Freundin Nathalie (Amrei Haardt, 30) auftaucht und ihm mit einer Eisenstange auf den Hinterkopf schlägt. Daraufhin fällt Niclas zu Boden. Ob er überlebt, wird nicht aufgelöst. Die Vorschau auf rtl.de lässt aber vermuten: Niclas wird sterben. "Chiara schöpft Hoffnung, als sich Niclas' Finger bewegen. Doch dann konfrontiert Vanessa sie mit einer harten Wahrheit...", teasert der Sender an. Außerdem soll sich die behandelnde Ärztin Vanessa (Julia Augustin, 32) offenbar nach einer Patientenverfügung erkundigt haben – ebenfalls ein Hinweis darauf, dass seine Verletzungen tödlich sind.

Vor seinem Tod soll Ron gegenüber den Serienproduzenten die Bitte geäußert haben, sein Double zumindest synchronisieren zu dürfen. Er starb jedoch, bevor dieses Vorhaben in die Tat umgesetzt werden konnte. "Um ihm seinen letzten Wunsch an die Produktion dennoch zu erfüllen, haben wir uns gegen eine Synchronisation mit einer fremden Stimme entschieden und seine letzten Dialoge aus bereits gedrehten Szenen zusammengesetzt", erklärte Produzent Andreas Stenschke (44).

Anzeige

TVNOW / Julia Feldhagen Francisco Medina als Maximilian bei "Alles was zählt"

Anzeige

TVNOW / Kai Schulz Nathalie (Amrei Haardt) und Maximilian (Francisco Medina) bei "Alles was zählt"

Anzeige

Instagram / ron_holzschuh Ron Holzschuh, Soap-Star



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de