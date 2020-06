Farina Opoku alias Novalanalove steht zu ihren Schönheitseingriffen! Die Ehefrau von DJ Yeezy begeistert ihre Fans mit ihrer offenen Art und ihren ehrlichen Social-Media-Schnappschüssen. Fast täglich begeistert die Brünette mit Pics, auf denen sie ihre schönen Kurven in Szene setzt – die Mode-Liebhaberin fasziniert darauf vor allem mit ihrer selbstbewussten Ausstrahlung. Doch auch die Influencerin lässt ab und zu beim Doc nachhelfen: Diesen Beauty-Eingriffen hat sich Farina unterzogen.

Die 29-Jährige hat in ihrem Gesicht den Falten schon das ein oder andere Mal den Kampf angesagt. Das Nervengift Botox hat sie beispielsweise in der Stirn oder um den Mund herum eingesetzt: "Ich weiß nicht, ob das auffällt, aber meine Augenbrauen sind höher als gewöhnlich, und ich ziehe die nicht hoch. Das ist einzig und allein vom Botox. Ansonsten habe ich mir auch mal die Nasolabialfalte unterspritzen lassen", offenbarte sie in ihrer Instagram-Story. Und auch bei ihrem vollen Mund bekommt sie Unterstützung vom Beauty-Doc: "Meine Lippen lasse ich ja regelmäßig auffüllen", ergänzte sie.

Schmerzen hatte Farina bei diesen Eingriffen bislang noch nicht – dennoch ist sie sich bewusst, dass auch jederzeit etwas schiefgehen kann. "Trotz allem ist Botox ein Nervengift, mit dem einige Risiken einhergehen. Da müsst ihr euch gut beraten lassen und das von einem Vollprofi machen lassen", warnt sie ihre Follower.

