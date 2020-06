Schockmoment am Set von Bares für Rares. Aktuell werden auf Schloss Drachenburg die neue Ausgabe vom großen XXL-Spezial des beliebten Trödelformates um Moderator Horst Lichter (58) gedreht. Die Zuschauer dürfen sich also bald wieder auf interessante Antiquitäten und spannende Verhandlungen mit den Händlern freuen. Doch am Donnerstag mussten die Verkäufer, Händler und das gesamte ZDF-Drehteam einen Schrecken verkraften: Die Aufzeichnungen mussten aufgrund eines Gebäude-Brandes unterbrochen werden – die Beteiligten wurden evakuiert!

Wie der General Anzeiger berichtet, wurde am Donnerstagmittag von einem Mitarbeiter des Filmteams ein Brandgeruch bei der örtlichen Feuerwehr in Königswinter gemeldet. Bis das Einsatzteam vor Ort war, wurden bereits alle Mitarbeiter und Darsteller aus dem Schloss gebracht – der Dreh abgebrochen. Insgesamt trafen 60 Feuerwehrmänner und Rettungskräfte vor Ort ein – die zum Glück keine großen Löscharbeiten verrichten mussten. Im Obergeschoss entdeckten sie einen kleinen Schwelbrand, der sogleich gelöscht werden konnte. Verletzt wurde laut Angaben der Feuerwehr niemand. In seiner Instagram-Story gab sich auch Moderator Horst Lichter gelassen: "Hier hat es gebrannt, das war aber nicht viel, es war ein kleiner Kabelbrand, alles gelöscht, alles wieder gut!"

Am Nachmittag konnten die Dreharbeiten dann sogar wieder aufgenommen werden. "Die Stelle, an der der Feuerwehreinsatz stattfand, gehört nicht zu den Bereichen, die für die Dreharbeiten genutzt werden", erklärte der Sender ZDF im Anschluss.

ZDF / Frank W. Hempel Die Händler von "Bares für Rares" und Moderator Horst Lichter (3.v.r.)

ZDF/Frank W. Hempel Horst Lichter, "Bares für Rares"-Moderator

© ZDF/Frank W. Hempel Die Händler bei "Bares für Rares"



