Die Erfolgsserie Tote Mädchen lügen nicht findet in der vierten Staffel ihr tragisches Ende! Neben bekannten Gesichtern, wie Dylan Minnette (23), Brandon Flynn (26) und Alisha Boe (23), konnten sich die Fans des Netflix-Hits aber auch über einen Neuzugang an der Liberty High freuen: Jan Luis Castellanos (24) spielte den Football-Star Diego, der versucht, die mysteriösen Geschehnisse zu verstehen. Doch wer ist dieser Hottie, und woher könnten ihn die Fans bereits kennen?

Tatsächlich ist die Rolle in der High-School-Serie der bislang größte Auftritt des 24-Jährigen, der in der Dominikanischen Republik geboren wurde. Bevor er seine Schauspielkarriere in Los Angeles startete, hielt er sich vor allem mit Modeljobs und Werbekampagnen über Wasser. Anschließend konnte er eine Rolle in der Marvel-Serie "Runaways" ergattern, in der er dann für drei Folgen mitwirkte: Er verkörperte den Jungen Topher, der übernatürliche Kräfte besitzt – dies war, neben einem Auftritt in einem unbekannten Horrorfilm sein einziges Engagement als Schauspieler, bevor er ans Set von "Tote Mädchen lügen nicht" kam.

Trotzdem konnte er die Zuschauer direkt von sich überzeugen. "Du warst unglaublich in dieser Staffel", "Du bist echt ein guter Schauspieler", "Dein Auftritt in der Serie war so gut", lauteten nur ein paar der zahlreichen Kommentare seiner Fans auf Instagram.

Anzeige

Instagram / janluiscastellanos Jan Luis Castellanos, Schauspieler

Anzeige

Instagram / janluiscastellanos Jan Luis Castellanos und Ross Butler am Set von "Tote Mädchen lügen nicht"

Anzeige

Instagram / janluiscastellanos Jan Luis Castellanos, Schauspieler



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de