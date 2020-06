Auf diesen Moment haben viele GZSZ-Fans lange gewartet: Senta Sofia Delliponti (30) steht endlich wieder für die beliebte Serie vor der Kamera. Erst vor wenigen Wochen gab die Schauspielerin ihr Comeback bekannt – und das nach sieben Jahren. Ihre Figur Tanja Seefeld kehrt tatsächlich zurück in die Kolle-Kiez. Sentas erster Drehtag nach der langen Auszeit war vor allem von zwei Gefühlen geprägt: Freude und Aufregung.

"Ja, ich bin wieder hier. Es fühlt sich vertraut an und irgendwie auch neu", freute sich die 30-Jährige im Interview mit RTL. Seit über sechs Jahren habe sie nicht mehr geschauspielert. Deswegen habe sie auch Respekt vor den ersten Szenen. "Aber ich glaube, wenn ich einmal anfange, ist das so: Go with the flow. Und dann wird das schon hinhauen", zeigte sie sich zuversichtlich.

Von ihren Kollegen wurde Senta jedenfalls mit offenen Armen empfangen. Iris Mareike Steen (28), die in der Serie die Schwester von Tanja spielt, war ganz aus dem Häuschen. "Also wir sind ja sehr eng befreundet. Aber sie jetzt hier zu sehen nach, ich glaube, sieben Jahren – das ist schon so: 'Oh mein Gott, du bist da'", schwärmte die Lilly-Darstellerin.

Instagram / oonagh_official Senta Sofia Delliponti im Juni 2020

TVNOW – Benjamin Kampehl Schauspielerin Senta Sofia Delliponti

Instagram / irismareikesteen Iris Mareike Steen, Januar 2020



