Wird man Mischa Mayer ein weiteres Mal in einer Datingshow um die Liebe kämpfen sehen? Bekannt wurde der Muskelmann durch die beliebte Kuppelshow Love Island, in der er vergeblich nach einer neuen Partnerin gesucht hat. Nach dem Inselabenteuer im vergangenen Herbst hat man den Reality-TV-Star kaum noch im Fernsehen gesehen, doch dafür konnte er seine Influencer-Karriere auf Vordermann bringen. Gegenüber Promiflash verriet er jetzt, ob er sich eine erneute Teilnahme an einer Datingshow vorstellen kann.

"Die Liebe werde ich nicht mehr im TV suchen, das überlasse ich dem Schicksal und vertraue auf den lieben Gott", offenbarte der Fitness-Fan in einem Promiflash-Interview. Seine Fans sollen sich aber keine Sorgen machen: Er sei bald wieder auf den Fernsehbildschirmen zu sehen. "Es passiert alles aus einem bestimmten Grund", erklärte Mischa. Und wenn er sich dort dann auch verlieben würde, wäre er nicht abgeneigt, falls es zwischen der Person und ihm passe.

Nicht nur Mischa hat die Nase von Datingshows voll, sondern auch Sebastian Fobe (34). Er hat weder bei Die Bachelorette noch bei Bachelor in Paradise seine große Liebe finden können. Zuletzt hat er an dem Format Match! Promis auf Datingkurs teilgenommen, doch auch dort schien die Richtige nicht dabei zu sein. Promiflash verriet er, ob es sein letzter Auftritt in einer dieser Shows war: "Was Dating angeht, ja.", enttäuschte er seine Fans.

Instagram / betonmischaaaa/ Mischa Mayer in Spanien

Instagram / betonmischaaaa Mischa Mayer, ehemaliger "Love Island"-Kandidat

RTL II Sebastian Fobe, Kandidat bei "Match! Promis auf Datingkurs"



