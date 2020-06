Oha, ist das Johannes Hallers (32) Antwort auf den Diss seiner Ex-Freundin? Seit Anfang Mai ist die Katze aus dem Sack: Der einstige Bachelorette-Boy und Yeliz Koc (26) haben sich nach langem Hin und Her wohl endgültig getrennt. Seither wird Yeliz nicht müde, zu betonen, dass sie eine gewisse Abneigung gegenüber ihrem Verflossenen verspürt. Zuletzt zog sie in einer Fragerunde auf ihrem Social-Media-Kanal über Johannes her. Und der scheint sich jetzt zu wehren: Er teilte einen Clip, den man als Reaktion auf die Äußerungen der ehemaligen Bachelor-Kandidatin deuten kann!

In seiner Instagram-Story findet sich nun ein Video, was ohne große Worte des Schwaben selbst auskommt. Er filmt sich dabei in seiner Küche – skeptisch schaut er in die Kamera und lauscht dabei konzentriert den Lyrics zu Alligatoahs Song "Trostpreis". Und während der Rapper im Hintergrund die vielsagenden Zeilen "Schatz, es tut mir so leid, du bist nur der Trostpreis und immer wenn der Mond scheint, denke ich, da ist noch Luft nach oben" schmettert, wirft Johannes eine Tüte Haferflocken um. Möglicherweise verbildlicht der 32-Jährige hier die Redewendung "In China ist ein Sack Reis umgefallen" – eine Metapher für ein unwichtiges Ereignis.

Gut denkbar also, dass Johannes sich nun doch gegen Yeliz' Spitzen wehrt. Sie hatte dem Influencer zuvor in ihrer Instagram-Story indirekt unterstellt, die Paarfotos, die sich noch immer auf seinem Profil befinden, nicht zu löschen, weil sie die meisten Likes hätten. Auf eine weitere Frage, ob Yeliz auch fände, dass sich Johannes zum Negativen verändert habe, antwortete sie schnippisch: "Findet ihr nicht auch, dass er schon immer so war?"

Niedermüller,Thomas Johannes Haller und Yeliz Koc, 2018

Instagram / johannes_haller Johannes Haller im Juni 2020

Instagram / johannes_haller Johannes Haller im August 2019 auf Mallorca



