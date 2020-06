Provoziert Yeliz Koc (26) hier etwa einen Rosenkrieg? Seit Anfang Mai ist es offiziell: Die einstige Bachelor-Kandidatin und Ex-Bachelorette-Boy Johannes Haller (32) gehen getrennte Wege. Es war allerdings nicht das erste Mal, dass die beiden TV-Persönlichkeiten den Schlussstrich unter ihre Beziehung setzten. Zuvor durchlebten sie eine regelrechte On-Off-Liaison. Dass es auch dieses Mal wieder zu einem Comeback kommen könnte, scheint allerdings ausgeschlossen zu sein – Yeliz teilte im Netz nun heftig gegen ihren Ex Johannes aus!

Dass das Rosen-Duo nicht unbedingt im Guten auseinander gegangen ist, deutete die Brünette schon in so manchen Statements zur Trennung an. Mit der neuesten Fragerunde in ihrer Instagram-Story dürfte sich dieser Eindruck bei ihren Fans noch verstärkt haben. "Findest du auch, dass sich Johannes in den letzten Wochen negativ verändert hat?", wollte ein User wissen. Statt auf die Frage nach Charakterveränderungen ihres Ex-Freundes großartig einzugehen, entgegnete Yeliz schlicht: "Findet ihr nicht auch, dass er schon immer so war?" Und auch bei einer nächsten Frage kann es sich Yeliz nicht verkneifen, gegen Johannes zu schießen. Als ein Supporter nachhakte, warum auf seinem Profil noch so viele Paarbilder zu sehen sind, stichelte sie zynisch: "Weil sie die meisten Likes haben."

In einem weiteren Post, stellte sie zudem auf Nachfrage klar, dass der 32-Jährige auch dann keine Chance mehr bei ihr hätte, wenn er ihr zeigen würde, wie sehr er sie liebt. Was genau zum endgültigen Beziehungs-Aus führte, ist bisher nicht bekannt. Während Yeliz bisher lediglich ihrem Frust Luft machte, schweigt Johannes mehr oder minder gänzlich zur Thematik. Bisher stellte er nur klar, dass er – anders als es seine Verflossene vermutet hatte – keine neue Frau an seiner Seite habe.

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im Januar 2020

Anzeige

Chris Emil Janßen / ActionPress Yeliz Koc und Johannes Haller

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de