Das neue Trash-TV-Highlight entsteht in einem Wohngebiet! Seit Kurzem ist bekannt, dass RTL an einem neuen Promi-Format arbeitet. In "Like Me I’m Famous" werden unter anderem Sarah Knappik (33), Helena Fürst (46), Filip Pavlovic (25), Aurelio Savina (42) und Melanie Müller (32) versuchen, untereinander die meisten Sympathiepunkte zu sammeln. Während andere Realityshows oft in tropischen Kulissen gedreht werden, bekommt das neue Format einen etwas weniger exotischen Drehort: "Like Me I’m Famous" wird in einem Wohngebiet in Rösrath aufgenommen!

Wie Bild berichtet, wurde in der nordrhein-westfälischen Stadt eine Villa angemietet, die sich nicht nur in unmittelbarer Nähe einer Bundesstraße befindet, sondern auch nur weniger Meter von anderen Wohnhäusern. "Das Haus ist bekannt dafür, dass es immer wieder an andere Leute vermietet wird", wird ein Nachbar zitiert. In den kommenden zwei Wochen werden die Anwohner aber erst mal Tür an Tür mit zehn Promis leben.

Rund um das Anwesen hat die Produktion für die Dreharbeiten offenbar ein regelrechtes Container-Dorf hochgezogen – und das anscheinend in gerade einmal drei Tagen. Freut ihr euch auf "Like Me I’m Famous"? Stimmt ab!

Anzeige

Instagram / aurelio_savina_ "Bachelor in Paradise"-Star Aurelio Savina

Anzeige

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller im Oktober 2019 in Leipzig

Anzeige

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic, TV-Bekanntheit



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de