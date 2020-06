Claudelle Deckert (46) hat ihre bessere Hälfte gefunden! Im Mai dieses Jahres überraschte die Schauspielerin ihre Fans mit traurigen Neuigkeiten: Nach sieben Jahren Ehe trennte sich die Unter uns-Darstellerin von ihrem Mann Oliver. Inzwischen ist die Schriftstellerin wieder neu verliebt. Der schwedische Manager Peter Olsson eroberte das Herz der TV-Bekanntheit im Sturm. Bis zum ersten Treffen ließ sich das Paar allerdings Zeit!

"Ich hing noch in einer alten Beziehung und wollte Peter nicht treffen, ehe diese beendet war. Ich wollte frei sein für ihn", verriet Claudelle gegenüber Bunte. Bereits seit 2013 steht das Paar durch regelmäßiges Schreiben in freundschaftlichem Kontakt – im April wurde dann offenbar mehr daraus. "Natürlich war da die Angst, dass es im echten Leben nicht so toll ist, wie wenn wir schreiben", erklärte die 46-Jährige. Doch im Gegenteil: Das Paar verstehe sich im realen Leben sogar noch besser.

"Wir sind beide sehr spirituell und fühlen uns so miteinander verbunden, als ob unsere Seelen sich aus einem früheren Leben kennen", schwärmte Claudelle von ihrem neuen Partner. Dabei ist sich die TV-Bekanntheit sicher, dass sie und Peter einfach zusammengehören: "Es war Bestimmung!"

Claudelle Deckert, Schauspielerin







