Diese Liebe hat Bestand! Es war eine absolute Premiere: Mit Prince Charming ging im vergangenen Jahr erstmals eine Datingshow für homosexuelle Männer an den Start. Nicolas Puschmann (29) wurde die Ehre zuteil, sich aus 20 liebeshungrigen Junggesellen seinen persönlichen Mister Right auszusuchen. Und zack, das Experiment ist geglückt! In Podcast-Bekanntheit Lars Tönsfeuerborn (30) fand der Prinz seine große Liebe, die auch heute noch – acht Monate nach der Kuppelsendung – Bestand hat. Doch worin liegt eigentlich das Geheimnis ihrer Beziehung?

Meistens lösen sich die großen Gefühle bei den Flirt-Format-Pärchen rasch wieder in Luft auf, sobald das Finale abgedreht ist – das "Prince Charming"-Duo beweist jedoch, dass solche TV-Lovestorys auch langfristig funktionieren können. Im Interview mit RTL verrieten die Turteltauben, dass es für sie – vor allem zu Quarantäne-Zeiten in der ersten gemeinsamen Wohnung – auch mal schwieriger wurde. Dennoch scheint die Beziehung zu halten. Das Geheimrezept dazu klingt erst mal simpel: "Sehr viel Liebe", wirft Nicolas augenzwinkernd ein, während sich die zwei ein Kichern nicht verkneifen können.

Ah ja! Und das macht sich nicht nur im verschämten Giggeln bemerkbar – auch bei der Beschreibung des jeweils anderen kommen die beiden aus dem Schwärmen nicht mehr heraus. "Lars ist einfach ein ganz toller, liebevoller Mann, der einem eine starke Schulter bietet; der sehr sensibel ist und auf den ich mich immer verlassen kann", erklärt Nicolas strahlend. Lars liebe an seinem Partner vor allem dessen Charisma. "Er betritt einen Raum und füllt ihn direkt mit seiner positiven Aura. Er ist liebevoll, einfühlsam, sehr sensibel, aber auf eine sehr gute Art", zeigte sich der Rotschopf begeistert.

Anzeige

Instagram / larstoensfeuerborn Lars Tönsfeuerborn im April 2020

Anzeige

Instagram / nicolaspuschmann Die "Prince Charming"-Stars Lars Tönsfeuerborn und Nicolas Puschmann

Anzeige

Instagram / nicolaspuschmann Nicolas Puschmann, Prince Charming 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de