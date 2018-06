Sie ist wirklich kaum gealtert: "Clueless"-Star Alicia Silverstone (41) sieht noch ganz genauso aus wie damals! Die Schauspielerin war bei den Dreharbeiten zu dem Comedystreifen 1995 erst 19 Jahre alt – trotzdem erkennt man, knapp 23 Jahre später, kaum einen Unterschied zu ihrem früheren Ich. Doch was ist ihr Beautygeheimnis? Alicia verriet jetzt, dass sie eine vegane Ernährungsweise so jung gehalten hat!

Wie die schöne fast 42-Jährige dem Onlinemagazin redbook verriet, halte sie sich an einen strikten Essensplan ohne tierische Produkte. "Ich merke den Unterschied, wenn ich mich bewusst ernähre, und wenn es nur für einen Tag ist – also habe ich beschlossen, es immer so zu machen." Alicia hat sich für eine vegane Ernährung entschieden. Und der Erfolg gibt ihr recht: Sie sieht immer noch so jung aus wie ihre damalige Rolle Cher Horowitz.

Ob die Autorin sich so für kommende Dates attraktiv halten will? Kürzlich stürzte sie sich wieder ins Singleleben – Alicia gab im vergangenen Februar nach 20 Jahren Ehe ihre Trennung von Christopher Jarecki bekannt. Findet ihr auch, dass Alicia noch genauso aussieht wie früher? Stimmt ab!

Splash News Alicia Silverstone bei der Premiere von "The Book Club" in Los Angeles

FayesVision/WENN.com Alicia Silverstone bei einer Veranstaltung in West Hollywood, Januar 2018

Kevin Winter/Getty Images Christopher Jarecki und Alicia Silverstone im Juli 2008

