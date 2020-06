Weniger ist eben manchmal mehr! Für Luca Hänni (25) läuft es aktuell ziemlich rund: Der Musiker stand vor Kurzem nicht nur im großen Finale von Let's Dance, sondern brachte jetzt auch noch seine brandneue Single auf den Markt. "Diamant" heißt der Song, der in diesem Sommer wohl bei so manchem Fan für einen Ohrwurm sorgen wird. Vor wenigen Stunden kam das dazugehörige Musikvideo raus – und mit Promiflash plaudert Luca nun über den Dreh.

Produziert wurde der Clip übrigens in der deutschen Hauptstadt, wie der gebürtige Schweizer stolz erzählt. "Wir hatten in Berlin supertolle Locations. Mir war wichtig, so ist auch die Botschaft im Song, dass wir nicht mit viel Bling Bling drehen und auch sonst alles sehr bodenständig und natürlich rüberkommt", stellt Luca gegenüber Promiflash klar. Tatsächlich wurden fast alle Szenen im Freien gedreht – und als Unterstützung holte er sich keine Unbekannte mit ins Boot!

Keine Geringere als seine "Let's Dance"-Trainerin Christina Luft (30) wirbelt mit Luca durch das Video. "Der Dreh mit Christina und dem ganzen Team war genial, wir haben uns super verstanden", schwärmt Luca abschließend. Bereits während der Tanzshow merkte man, dass die Chemie zwischen den beiden einfach stimmt – ob da womöglich noch weitere spannende Projekte in den Startlöchern stehen?

Hugo Grossenbacher Christina Luft und Luca Hänni beim Videodreh

Hugo Grossenbacher Luca Hänni, Musiker

Instagram / lucahaenni1 Luca Hänni, Musiker



