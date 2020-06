Für Luca Hänni (25) lässt Christina Luft (30) nun erneut die Hüften kreisen! In der diesjährigen Staffel von Let's Dance ließen der Sänger und die Profitänzerin die Herzen der Zuschauer höherschlagen. Bei solch gefühlvollen Tänzen waren sich einige Fans ziemlich schnell sicher, dass zwischen den beiden mehr geht, als nur tanzen. Auch nach dem Finale der Tanzshow scheint das Duo weiterhin in Kontakt zu stehen: Die Tänzerin ist sogar in Lucas neuem Musikvideo zu sehen!

"Du bist nicht wie die anderen, du bist ein Juwel für mich", singt Luca in seiner neuen Single "Diamant", die seit 22. Mai auf dem Markt ist. Ob der gebürtige Schweizer dabei von Tanzpartnerin Christina spricht? Komplett in weiß gekleidet und mit zahlreichen Glitzersteinchen tanzen die beiden im dazugehörigen Musikvideo auf YouTube durch den Wald. Neben einem verführerischen Lächeln schmiegt sich die 30-Jährige immer wieder an den durchtrainierten Körper ihres ehemaligen TV-Tanzpartners.

Für die Fans des "She Got Me"-Interpreten hätte es für den Clip offenbar keine bessere Darstellerin an Lucas Seite geben können: "Es ist so schön, die beiden zusammen zu sehen", schwärmte ein Nutzer unter der Premiere des Videos. Ein anderer User betitelt die Szenen sogar als "besonders romantisch".

Anzeige

Instagram / lucahaenni1 Luca Hänni, Musiker

Anzeige

Instagram / christinaluft Christina Luft, Profitänzerin

Anzeige

Instagram / lucahaenni1 Luca Hänni und Christina Luft bei "Let's Dance"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de