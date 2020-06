Falko Ochsenknecht (35) vermisst seinen Vierbeiner Amy! Jahrelang war die Bordeaux Dogge sein ständiger Begleiter – und bereicherte so das Leben des Autors. Auf seinem Social-Media-Account teilte der Berlin - Tag & Nacht-Star regelmäßig drollige Fotos von der knuffigen Fellnase. Ihr Tod vor über zwei Jahren war ein herber Verlust für ihn. Falko denkt gern an die Zeit mit der Hündin zurück. Nun widmete er Amy einen rührenden Post.

Auf Instagram lud der Wahlberliner einen Schnappschuss seines Lieblings hoch und gratulierte ihr damit gleichzeitig zum Geburtstag. Mit ihren braunen Augen schaut die Hündin direkt in die Kamera, man könnte meinen, sie hat ihren Rehaugenblick extra für das Foto aufgesetzt. Dazu schrieb Falko ein paar Zeilen, die verdeutlichen, wie groß die Lücke ist, die der Vierbeiner in seinem Leben hinterlassen hat. "Heute wäre Amy elf Jahre alt geworden. Du fehlst mir sehr, ich denk an dich", offenbarte er.

Offenbar hat der Verlust seines bellenden Schatzes dafür gesorgt, dass Falko nun vieles in seinem Alltag anders wahrnimmt als früher. Die Liebe zu seinem Haustier ging sogar so weit, dass der Darsteller ihm ein ganzes Buch mit dem Titel "Mobbing, Ruhm und treue Hunde" widmete. In dem Erstlingswerk schrieb sich der Schauspieler die Höhen und Tiefen seines Lebens von der Seele.

