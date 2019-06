Ja, Falko Ochsenknecht (34) hat viele Talente. Bei Berlin - Tag & Nacht spielte der Darsteller von 2011 bis 2018 den leicht verplanten WG-Mitbewohner Ole Peters. Als Ole ohne Kohle brachte er sowohl in der Sendung als auch im realen Leben Songs raus und stand damit sogar schon bei The Dome auf der Bühne. Doch in dem Lüdenscheider steckt noch einiges mehr: Falko geht jetzt unter die Autoren und bringt am Dienstag sein erstes eigenes Buch heraus!

In "Mobbing, Ruhm und treue Hunde" schrieb sich der Schauspieler seine Höhen und Tiefen von der Seele. Es geht darum, wie seine Karriere im Fernsehen begann, wie er in der Schulzeit behandelt wurde, wie es zum Erfolg bei BTN kam und wie er durch seine kranke Hündin Amy auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wurde. Promiflash gestand Falko, welche Stellen ihm besonders schwergefallen sind: "Ganz besonders die Passagen über meine Hündin Amy. Wenn ich an sie denke, dann fällt es mir nicht leicht, ohne Emotionen zu beschreiben, was passiert ist."

Vor allem für Ole-Fans ist das Buch ein Muss, wie der Musiker betonte. Warum? Ganz einfach: "Ich beschreibe Dinge, die ich bisher für mich behalten hatte." Wer mehr über den Menschen hinter der Fernsehfigur Ole ohne Kohle erfahren wolle, könne dies in seinem Buch.

Patrick Hoffmann/WENN.com Falko Ochsenknecht, Schauspieler

Instagram / falko.ochsenknecht Falko Ochsenknecht mit seiner Hündin Amy

Instagram / falko.ochsenknecht Lutz Schweigel und Falko Ochsenknecht, bekannt aus "Berlin - Tag & Nacht"

