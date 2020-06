Die Fans von Gentleman (46) haben Grund zur Freude! Der Sänger gehört seit vielen Jahren zu den erfolgreichsten deutschen Künstlern – mit Hits wie "Red Town" oder "To The Top" konnte er sich eine große Fangemeinschaft sichern. Nachdem es für eine Weile still um den 45-Jährigen geworden war, gibt er nun bekannt: Er hat neue Musik auf den Markt gebracht – und zwar zum ersten Mal mit deutschen Lyrics!

Seit vergangenen Donnerstag ist Gentlemans neuer Song "Ahoi" mitsamt Musikvideo draußen. "Gentlepeople, es ist soweit. Ich hab mal wieder Bock. Seid ihr bereit für meine erste deutsche Single?", schreibt er dazu auf seinem Instagram-Account. In dem Stück gehe es um Aufbruch und das Finden des inneren Friedens, gibt er preis. "Ich bin extrem gespannt und freue mich auf euer Feedback. Das Album heißt 'Blaue Stunde' und wird im September released", verrät der Sänger.

Und was sagen seine Fans zu der Neuveröffentlichung? "Bro, die Vibes in dem Lied sind unglaublich", freut sich ein User – dabei ist er nicht der Einzige, der total begeistert ist: "Der Song läuft in Dauerschleife. Unglaublich tolles Lied, Mega-Video dazu und superauthentisch. Hatte gestern Gänsehaut pur."

Anzeige

Getty Images Gentleman, 2015

Anzeige

ActionPress Gentleman beim Echo 2018

Anzeige

Getty Images Sänger Gentleman

Seid ihr ein Fan von Gentleman? Ja, total! Nee, nicht so. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de