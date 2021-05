Wer geht wohl als Sieger des Abends hervor? Das sechste Tauschkonzert der diesjährigen Ausgabe von Sing meinen Song nähert sich allmählich dem Ende. Das heißt: Es ist an der Zeit, den "Song des Abends" zu küren und die Guitalele zu vergeben – und diese Aufgabe wird heute Gentleman (47) zuteil. Doch für welches Cover seiner sechs Mitstreiter entscheidet sich der Reggae-Künstler?

Nachdem er kurz darüber nachdenkt, welche Neuinterpretation ihm am besten gefiel, entscheidet sich Gentleman für Joris (31). Er hatte "Send A Prayer" gecovert – ein Lied, das dem 46-Jährigen sehr am Herzen liegt, weil er es für seine Mutter geschrieben hat. "Er hat mich extremst berührt. Ich mag seine Verletzbarkeit in Kombination mit seiner Stärke", erklärt der Chartstürmer seine Wahl. Der Singer-Songwriter freut sich riesig, dass er die Guitalele bekommen hat und kann es gar nicht fassen: "Krass, ich bin echt happy."

Gentleman betont allerdings auch, dass es keine leichte Entscheidung gewesen sei, da alle einfach abgeliefert und ihn berührt haben. "Ich bin euch sehr dankbar. Ihr habt alle wirklich viel Herzblut hier reingesteckt. Mir ist es fast unangenehm, diese Vibes in vollem Effekt zu kriegen", geniert sich der Wahlkölner.

TVNOW / Markus Hertrich Joris bei "Sing meinen Song" 2021

Instagram / jorismusik Joris und Gentleman, Musiker

TVNOW / Markus Hertrich Der "Sing meinen Song"-Cast 2021

