Die Musik ist anscheinend nicht das einzige Element, in dem sich Gentleman (47) pudelwohl fühlt. Auf der Sing meinen Song-Couch wurde schon so manches Geheimnis der Teilnehmer gelüftet – so auch jetzt. Denn nachdem Stefanie Heinzmann (32) Gentlemans Lied "Ahoi" gecovert hatte, hakte der Gastgeber Johannes Oerding (39) nach, was es mit dem Titel auf sich hat und ob der Reggae-Künstler etwas mit der Schifffahrt zu tun habe. Und tatsächlich, das hat er. Er ist sogar ein waschechter Kapitän!

"Ich bin Bootsmann und ich bin wirklich Kapitän. Ich habe den Bootsführerschein bestanden und habe ein Schiff, und damit fahre ich auf dem Rhein rum", erzählt Gentleman seinen verblüfften Mitstreitern. Wie der Wahlkölner gesteht, habe er allerdings eine Weile gebraucht, um seinen Lappen zu machen: "Ich habe mir so ein paar Gehirnzellen weggekifft. Deshalb brauchte ich ein bisschen länger, aber habe es am Ende des Tages doch geschafft." Umso glücklicher ist er nun, da er sich auf dem Wasser sehr wohl fühlt – und wer könnte das nicht verstehen, immerhin ist sein Boot mit einer Küche, einem Bett und sogar einem kleinen Studio ausgestattet.

Der 46-Jährige ist allerdings nicht der Einzige in der diesjährigen "Sing meinen Song"-Truppe, dessen Element das Wasser ist. Auch Ian Hooper ist ein echter Mann des Meeres. Wegen seiner Badeleidenschaft hat er von seinen Kollegen sogar den Spitznamen "Aquaman" erhalten. Und den hat der Mighty-Oaks-Frontmann auch absolut verdient, da er während der Dreharbeiten morgens immer mit Stefanie in die kalte Ostsee gehüpft ist.

