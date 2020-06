Stehen die Zeichen bei Till und Hanna doch noch auf Happy End? Das einstige Paar testete erst vor wenigen Wochen auf Temptation Island seine Treue. Obwohl sie sich beim großen Wiedersehen am Lagerfeuer sogar spontan verlobt hatten, kriselte es bereits in der Reunionshow zwischen ihnen. Kurze Zeit später war alles aus zwischen den beiden. Hat Till die ganze Sache mit Hanna schon abgehakt oder gibt es noch die Chance auf eine Beziehung?

In seiner Instagram-Story klärte Till seine Community in einer Frage-Antwort-Runde darüber auf, was er nun über seine Verflossene denkt. "Wir haben eine krasse Zeit miteinander gehabt, aber ein Comeback wird es nicht geben", lautete Tills Fazit. "Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, ich denke gar nicht mehr an sie", gab er preis. Gerade beim Aufwachen spüre der Reality-TV-Darsteller, dass die Blondine nicht mehr an seiner Seite sei. "Das muss man schon erst mal realisieren", betonte der Flensburger.

Nach der Trennung hatte der Bademeister wohl erst mal mit der neuen Situation zu kämpfen. Nach dem TV-Experiment war er sich sicher gewesen, dass ihn und die 21-Jährige nichts mehr auseinanderbringen könne. Schließlich nahm er in einem rührenden Post via Instagram Abschied von Hanna. "An dieser Stelle sage ich Danke für die zwei schönen Jahre an deiner Seite. Zwei Jahre, die niemals in Vergessenheit geraten werden", offenbarte Till.

Anzeige

Instagram / tilladam23 Till Adam, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / tilladam23 Till Adam im Mai 2020

Anzeige

Instagram / tilladam23 Till Adam und Hanna Annika beim Heiratsantrag



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de