Till Adam und Hanna Annika gehen ab sofort getrennte Wege! Erst vor wenigen Wochen testete das einstige Paar auf Temptation Island seine Treue. Beim großen Wiedersehen am Lagerfeuer ging der Muskelmann vor seiner Liebsten sogar auf die Knie, um ihr einen Antrag zu machen. Doch schon in der Reunionshow kriselte es wieder zwischen den beiden. Jetzt folgte die traurige Gewissheit: Till und Hanna haben ihre Verlobung aufgelöst!

"Ja, ich habe mich von ihm getrennt, wir sind kein Paar mehr und es wird auch keine Hochzeit stattfinden", teilte Hanna vor wenigen Stunden in ihrer Instagram-Story mit. Das Ex-Couple habe einfach zu unterschiedliche Vorstellungen einer Beziehung. Schon kurze Zeit nach der TV-Aufzeichnung soll der Ex-Love Island-Kandidat die Blondine erneut enttäuscht haben: "Das Vertrauen wird nie wieder so sein, wie es mal war", erklärte die Beauty. Dabei schien der Flensburger doch total vernarrt in die Studentin gewesen zu sein?

"Ich war so stolz, dass du meine Verlobte warst", schwärmte Till in einem rührenden Post via Instagram. Nach dem TV-Experiment war sich der Bademeister sicher gewesen, dass ihn und die 21-Jährige nichts mehr auseinanderbringen könne. Die Trennung kann er noch immer nicht glauben. "Ich verbringe viel Zeit mit ihr und das macht mich glücklich", erklärte der Tattoo-Fan kurz nach der Sendung gegenüber Promiflash. Trotz getrennter Wege wünsche er seiner Ex-Partnerin nur das Beste!

TVNOW Hanna und Till beim finalen Lagerfeuer von "Temptation Island"

Instagram / tilladam23 Till Adam und Hanna Annika, "Temptation Island"-Kandidaten

Instagram / tilladam23 Till Adam im Januar 2018



