Teyana Taylor (29) erwartet ihr zweites Kind! Im Jahr 2015 brachte die Sängerin ihre Tochter Iman Tayla Shumpert, Jr. zur Welt. Rund ein Jahr später traten das Model und ihr Mann Iman Shumpert (29) vor den Traualtar. Am heutigen Freitag veröffentlichte der R'n'B-Star sein langersehntes Musikvideo zur neuen Single "Wake Up Love". Neben der Musik überraschte die Beauty ihre Fans im Clip aber noch mit einer weiteren erfreulichen Nachricht: Teyana ist wieder schwanger!

Neben Teyana kommen im neuen Musikvideo via YouTube auch ihre Liebsten vor: In einer emotionalen Schlussszene liegt die 29-Jährige mit ihrem Ehemann und dem gemeinsamen Töchterchen im Bett. Nach einem Kuss ihres Gatten hebt die dunkelhaarige Schönheit die Bettdecke an, und ein deutlicher Babybauch kommt zum Vorschein! "Wir sind total aufgeregt, und ich kann es kaum abwarten", verriet Teyana gegenüber People. Bisher hielten die Drei ihr süßes Familienglück jedoch geheim.

Allzu lange muss sich die kleine Familie allerdings nicht mehr gedulden, bis sie den neuen Erdenbürger begrüßen darf: "Ich habe noch drei Monate Zeit, bis wir unsere kleine Prinzessin treffen", schwärmte Teyana und enthüllte mit ihrer Aussage bereits das Geschlecht ihres Babys. Auch die vierjährige Iman freue sich schon wie verrückt auf ihre Schwester: "Sie spricht ständig mit dem Bauch", plauderte Teyana stolz aus.

Christopher Polk/Getty Images Teyana Taylor mit ihrer Tochter Iman Tayla und ihrem Mann Iman Shumpert

Getty Images Teyana Taylor im Dezember 2018

Instagram / teyanataylor Teyana Taylor, Sängerin



