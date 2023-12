Teyana Taylor macht Ex Iman im Scheidungsantrag Vorwürfe

Was ist zwischen den beiden vorgefallen? Im September dieses Jahres hatte Teyana Taylor (33) öffentlich gemacht, dass sie und ihr Mann Iman Shumpert (33) nach sieben Ehejahren getrennt sind. Zwischen der Sängerin und dem Basketballer floss ursprünglich kein böses Blut und sie wollten für ihre beiden gemeinsamen Töchter ein Team bleiben. Doch in den Scheidungspapieren klingt das plötzlich anders: Teyana wirft Iman erhebliches Fehlverhalten vor!

In den Papieren, die Radar Online vorliegen, beschuldigt die Schauspielerin ihren Ex, ein eifersüchtiger Partner zu sein, der oft Streit suche. Außerdem habe er sie mehrmals betrogen und sich weitere Fehltritte geleistet. "[Teyana] legt dem Gericht dar, dass [Imans] grausame Behandlung ihr gegenüber auch eine gleichgültige Haltung gegenüber den beiden zwei Töchtern der Parteien beinhaltete", heißt es außerdem in den Papieren.

Iman weist diese Vorwürfe von sich. Er fordert nun, dass das Sorgerecht für die zwei Kinder geklärt wird und regelmäßig Unterhalt gezahlt wird. Außerdem setzt Iman alle Hebel in Bewegung, um die oben genannten Passagen im Scheidungsantrag zu streichen! Das möchte Teyana wiederum auch verhindern.

