Oh man, ist die niedlich: Iman Tayla Shumpert Jr., die 1-jährige Tochter von NBA-Star Iman Shumpert (26) und RnB-Sängerin Teyana Taylor (26). Seit ihrer Geburt vor rund einem Jahr verzaubert Baby Junie, wie sie liebevoll genannt wird, nicht nur Mama und Papa. Auf ihrem eigenen Instagram-Account hat Iman mittlerweile mehr als 134.000 Follower, die total vernarrt in sie sind. In einem kurzen Clip stellt der süße Wonneproppen erneut unter Beweis, dass er einfach nur zum Knutschen ist!

Riesengroße Kulleraugen, speckige Pausbäckchen und ein Lachen, das ansteckt. Das ist Mini-Iman. Auch in dem neusten Video, das Teyana auf Facebook gepostet hat, begeistert sie wieder alle Baby-Junie-Fans. Darauf zu sehen ist die kleine Familie. Doch die 1-Jährige stiehlt ihren berühmten Eltern gekonnt die Show. Mit ihrem Schmollmund verteilt Iman liebevolle Küsschen an ihre Mama. Zum Dahinschmelzen!

Dass Baby Junie heute so quickfidel ist, ist ein großes Geschenk für die Musikerin und den Sportler, denn die Entbindung des Mädchens war sehr dramatisch. Über einen Monat zu früh kam Iman zur Welt. Doch nicht nur das: Die Wehen von Teyana setzten so plötzlich ein, dass sie es nicht mehr ins Krankenhaus schafften und Papa Iman kurzerhand zum Geburtshelfer wurde.

Welches Promi-Kind der kleinen Iman in puncto Niedlichkeit Konkurrenz macht, könnt ihr euch hier anschauen:

Jason Merritt/Getty Image Teyana Taylor und Iman Shumpert bei den Nickeloden Kids' Choice Sport Awards in Westwood

Instagram/ babyjunie4 Iman Tayla Shumperd Jr.

Instagram/ teyanataylor Teyana Taylor, Iman Shumpert und Baby Junie



