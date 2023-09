Teyana Taylor bestätigt: Sie und Partner Iman sind getrennt

Ihre Liebe sollte keine Zukunft haben. Die Musikerin Teyana Taylor (32) wurde im Jahr 2016 durch Kanye Wests (46) Musikvideo zu "Fade" quasi über Nacht bekannt. Doch war dabei zu jeder Zeit auch ihr Familienleben eine Priorität – denn noch im selben Jahr gaben sie und ihr Ehemann Iman Shumpert (33) sich das Jawort. Gemeinsam haben sie zwei Töchter. Doch nun schockiert das Paar mit traurigen Nachrichten: Zwischen Teyana und Iman ist alles vorbei.

Schon seit längerem wurde vermutet, dass das Paar getrennt sei. Nun bestätigt die Musikerin selbst das in einem Instagram-Statement: "Iman und ich sind getrennt und das schon seit einer Weile." In diesem Zuge wirkt sie auch potenziell entstehenden Gerüchten entgegen, indem sie offen verrät: "Um 1000% deutlich zu machen, 'Untreue' ist nicht einer der Gründe für unsere Trennung." Auch wenn das Paar fortan getrennte Wege gehe, ändere das nichts an ihrem privaten und geschäftlichen Verhältnis – dieses sei weiterhin gut. "Wir sind immer noch [...] ein verdammt gutes Team, wenn es um die gemeinsame Erziehung unserer zwei wunderbaren Kinder geht", schreibt Teyana zudem.

Es ist nicht das erste Mal, dass die "Wake Up Love"-Interpretin ernste und vor allem ehrliche Töne anschlägt. Im April dieses Jahres hatte sie mit Yahoo! Entertainment über ihre mentale Gesundheit gesprochen. Nach der Geburt habe sie an einer postpartalen Depression gelitten, hatte sie damals verraten.

Getty Images Teyana Taylor und Iman Shumpert mit ihren Kindern

Getty Images Teyana Taylor und Iman Shumpert, 2021

Getty Images Teyana Taylor und Iman Shumpert, 2022

