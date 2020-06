Endlich liefert RTL die Antwort auf das Sat.1-Erfolgsformat Promis unter Palmen! Bei "Like Me I'm Famous" treten zehn mehr oder wenig bekannte Promis in verschiedenen Runden gegeneinander an. Wer die wenigsten Likes abstauben kann, muss gehen und so wird am Ende jeder Folge jemand eliminiert. Da sind Zickereien und Auseinandersetzungen natürlich vorprogrammiert. Bei diesen beiden Teilnehmerinnen könnte das Streit-Potenzial besonders hoch sein.

In dem neuen Format treten die beiden ehemaligen Dschungelcamp-Krawall-Mädels Sarah Knappik (33) und Melanie Müller (32) gegeneinander an. Die zwei Reality-Girls sind dafür bekannt, Konflikte und Drama magisch anzuziehen und um einen provokanten Spruch nicht verlegen zu sein. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin Sarah ließ im RTL-Interview bereits verlauten, was sie von der Ballermann-Sängerin hält: "Ich kenne sie nicht, aber das, was sie immer abliefert, das ist immer schrottig."

In dem Show-Haus gibt es aber auch noch eine Dritte im Bunde, die für ordentlich Zündstoff sorgen könnte: Helena Fürst (46). Das ehemalige Gesicht der TV-Sendung "Anwältin der Armen" zeigte nicht nur im Dschungelcamp, sondern auch in Das Sommerhaus der Stars, dass sie sich leicht provozieren lässt und sich für keinen Streit zu schade ist.

