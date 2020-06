Was für ein witziger Rückblick in Sarah Lombardis (27) Teenie-Zeit! Die Sängerin wurde vor neun Jahren durch ihre Teilnahme bei DSDS bekannt. Seit ihren Anfängen im Musik-Business ist einige Zeit vergangen – aus der süßen und quirligen Beauty mit Locken und Pony ist eine erwachsene Powerfrau geworden, die mit beiden Beinen im Leben steht. Doch Sarah wirft auch immer wieder gerne mal einen Blick zurück in ihre Vergangenheit – und begeistert aktuell mit einem witzigen Throwback-Bild!

In ihrer Instagram-Story zeigt die Mutter von Alessio (4) einen Schnappschuss aus ihren Jahren als Teenager. Darauf grinst die damals 13-Jährige noch mit kindlichem Gesicht, deutlich schmaleren Augenbrauen und einem dichten Pony in die Kamera. "14 Jahre her, so krass", schreibt die Ex von Pietro Lombardi (28) dazu. Mit diesem Pic schwelgt Sarah allerdings nicht nur in ihren eigenen Erinnerungen, sondern denkt auch an die gemeinsame Zeit mit ihrer guten Freundin Nati – die auf dem Bild neben Sarah eine Schnute zieht. "Meine Süße. Wahnsinn, wie lange wir uns kennen und egal, welchen Weg ich gegangen bin, hattest du immer, wenn ich dich brauchte, ein offenes Ohr für mich", schwärmt die TV-Bekanntheit von der langjährigen Freundschaft.

Die Künstlerin hat ihren Followern auch schon mal ein Bild aus ihrer Kindheit gezeigt. Auf dem Schnappschuss ist Sarah im Alter von sieben Jahren zu sehen – und scheinbar nicht wirklich glücklich mit ihrem damaligen Erscheinungsbild. "Ja, das Pummelchen da bin ich", schrieb sie auf Facebook.

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi und ihre Freundin Nati 2006

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi, Musikerin

Facebook / OffiziellSarahEngels Sarah Lombardi mit einer Freundin



