Gerade erst ging die aktuelle Staffel DSDS zu Ende: Ramon Roselly konnte Jury und Zuschauer überzeugen und sich den Gewinn sichern. Für seine Mitstreiterin Chiara D'Amico hatte es nicht ganz gereicht, sie musste sich mit dem zweiten Platz zufriedengeben. Eins ist klar: In 17 Jahren kommen nicht nur einige Sieger zustande, auch die Kandidaten, die knapp am Ziel vorbeigeschossen sind, gehen in die DSDS-Geschichte ein. Promiflash schickt euch auf eine Zeitreise durch alle vergangenen Staffeln. Welcher der Zweitplatzierten ist euer Favorit? Stimmt ab!

Staffel 1 - Juliette Schoppmann (40)

Juliette konnte sich 2003 den zweiten Platz nach Alexander Klaws (36) sichern. Zuletzt trat die Blondine in der aktuellen Staffel zusammen mit Alex, Pietro Lombardi (27) und Dieter Bohlen (66) auf. Sie performten zusammen den Song "We Have A Dream". Ein echtes DSDS-Revival! Außerdem unterstützt sie die Kandidaten in der Sendung seit 2018 als Vocal-Coach.

Staffel 2 - Denise Tillmanns

Die Blondine hatte es zusammen mit Elli Erl (40) im Jahr 2004 bis ins große Finale geschafft. Leider reichte es nach den Mottoshows damals nur für Platz zwei. Auf Instagram gibt die Dreifach-Mama einen Einblick in ihr Leben: Sie arbeitet auch als Hochzeitssängerin.

Staffel 3 - Mike Leon Grosch (43)

2006 schafften es gleich zwei Männer bis zur letzten Entscheidung. Tobias Regner (37) und Mike bangten um den Sieg. Die Zuschauer entschieden sich letztendlich aber für den Rocksänger Tobias. Erst kürzlich wandte sich Mike wieder der Musik zu und veröffentlichte eine neue Single.

Staffel 4 - Martin (29) Stosch

Auch für den Frauenschwarm aus Staffel 4 reichte es am Ende nicht ganz. Die Zuschauer machten ihn zum Zweitplatzierten. Nach dem DSDS-Aus veröffentlichte er trotzdem ein eigenes Album. Heute teilt er seine Musik mit seinen Fans vor allem auf den sozialen Medien.

Staffel 5 - Fady Maalouf (40)

Der Finalist überzeugte in den Mottoshows mit gefühlvollen Balladen. Auch wenn es in der Castingshow nicht für den Titel gereicht hat, ließ sich Fady nicht vom musikalischen Weg abbringen. 2017 erschien sein neues Album "Indigo".

Staffel 6 - Sarah Kreuz

Im Jahr 2009 musste Sarah sich die Final-Bühne mit Daniel Schuhmacher (32) teilen. In einer knappen Zuschauerabstimmung belegte sie dann aber nur den zweiten Platz. Nachdem es um die Brünette jahrelang ruhig geworden war, krempelte sie 2017 ihr Leben um: sie widmete sich christlicher Musik.

Staffel 7 - Menowin Fröhlich (32)

Für Menowin war die siebte Staffel nicht der erste Versuch bei DSDS. Bereits 2005 hatte er vor der Jury gesungen, musste die Show dann aber aufgrund einer Verhaftung verlassen. Beim zweiten Anlauf schaffte er es dann aufs Siegertreppchen und nahm den zweiten Platz ein. Seitdem nahm Menowin an einigen TV-Formaten teil.

Staffel 8 - Sarah Lombardi (27)

Sarah verlor gegen Pietro Lombardi die letzte Show der achten Staffel. Die Brünette machte nach dem TV-Format vor allem durch ihre Beziehung Schlagzeilen, denn die beiden Finalisten konnten nicht genug voneinander bekommen. Es folgten Hochzeit, Kind und letztendlich die Trennung.

Staffel 9 - Daniele Negroni (24)

Der Sänger konnte sich im Finale nicht gegen Luca Hänni (25) durchsetzen. Trotzdem blieb er dem Fernsehen treu und zog 2018 ins Dschungelcamp. Auch dort konnte er die Zuschauer nicht ganz von sich überzeugen. Er belegte erneut den zweiten Platz.

Staffel 10 - Lisa Wohlgemuth (28)

Die Rothaarige verlor 2013 gegen Schlagersängerin Beatrice Egli (31) den finalen Showdown. Nach der Castingshow veröffentlichte die glückliche Zweifach-Mama nicht nur ein Buch, sondern 2018 auch eine neue Single.

Staffel 11 - Meltem Acikgöz (30)

Trotz zweitem Platz schaffte es Meltems Debütsingle "Explosion In My Heart" in Deutschland, Österreich und der Schweiz in die Charts. Mittlerweile verfolgen tausende Fans den Alltag der jungen Mutter auf den sozialen Medien.

Staffel 12 - Viviana Grisafi

Viviana kämpfte vor ihrer Teilnahme bei "Deutschland sucht den Superstar" schon bei der TV-Show Das Supertalent um den Sieg. Bei DSDS musste sich sich vor der Jury, bestehend aus Dieter Bohlen, Heino (81), Mandy Capristo (30) und DJ Antoine (44) beweisen. Am Schluss belegte sie hinter Severino Seeger (33) den zweiten Platz.

Staffel 13 - Laura van den Elzen

Auch die Blondine ist kein Neuling in Sachen Castingshows, denn vor ihrer DSDS-Teilnahme soll sie sich schon bei Rising Star, "Das Supertalent" und The Voice of Germany beworben haben. Nach dem Castingshow-Aus auf dem zweiten Platz gründete Laura mit DSDS-Kollege Mark Hoffmann, der in Staffel 13 den sechsten Platz belegte, ein Musik-Duo.

Staffel 14 - Alexander Jahnke (32)

Bei DSDS hat es nicht ganz gereicht, trotzdem ist Alexander noch als Sänger tätig. Außerdem konnte er sich schon als Musical-Darsteller beweisen: von 2017 bis 2018 spielte er im Musical "Grease" die männliche Hauptrolle.

Staffel 15 - Michel Truog (28)

Nach dem Final-Aus bei dem deutschen Castingformat ging es bei Michel spannend weiter: Mit zwei seiner ehemaligen DSDS-Kollegen gründet er 2019 die Boyband The Recognize.

Staffel 16 - Nick Ferretti

Nick schaffte es vom Straßenmusiker in Palma de Mallorca auf die große TV-Bühne bei DSDS. Im Finale mit Davin Herbrüggen zerbrach der Traum vom Castingshow-Gewinn. Trotzdem veröffentlichte Nick nach der Niederlage eigene Musik.

Staffel 17 - Chiara D'Amico

Chiara hatte es bereits in Staffel 16 bis in den Recall geschafft. Danach war die Reise bei DSDS für sie aber beendet. Ein Jahr später wagte die Sängerin einen neuen Versuch und kämpfte sich bis ins große Finale. Zum Schluss konnte sich die Italienerin aber nicht durchsetzen.

