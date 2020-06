Was wurde aus der Girlband Bisou? Kristina Neuwert, Elvira Michieva (32) und Eliana D’Ippolito nahmen 2006 an der Casting-Show Popstars teil – schafften es aber nicht, Mitglieder von Monrose zu werden. Rapper Bushido (41) war von den drei Sängerinnen aber so begeistert, dass er eine eigene Girlgroup mit ihnen gründete: Bisou. Nach zwei erfolgreichen Singles ("Die erste Träne", "Die Sonne geht auf") und dem Album "Hier und jetzt" gingen die drei 2007 beruflich wieder getrennte Wege. Doch was machen die Mädels eigentlich heutzutage?

Promiflash sprach mit zwei der ehemaligen Mitglieder, Kristina und Elvira, die nach wie vor Musik machen. Kristina arbeitet nach Bisou als Redakteurin und Moderatorin bei einem regionalen Sender in Bayern. "Anschließend habe ich an der Stage School in Hamburg ein Studium zur Bühnendarstellerin gemacht. Mein Wunsch war es, eine fundierte Grundlage in Tanz, Gesang und Schauspiel zu haben, wenn ich schon mein Leben auf der Bühne und auf der Leinwand verbringen will", beschrieb sie ihren Werdegang nach der Band-Auflösung. Aktuell bastelt sie unter dem Künstlernamen Miss Death an ihrem Soloalbum, das sie schon bald veröffentlichen will.

Aber auch ihre Kollegin Elvira ist der Musik stets treu geblieben. "Ich durfte zum Beispiel als PreAct von Robbie Williams in der Schweiz auftreten und für meine Heimat Azerbaijan beim Nationalen ESC-Vorentscheid teilnehmen", resümiert die Beauty ihre bisherige Karriere. Außerdem schrieb sie auch Songs für andere Künstler wie dem Eurovision Song Contest-Gewinner Nikki Jamal und trat auf diversen Festivals auf. Die dritte im Bunde – Eliana – scheint der Musik überwiegend den Rücken gekehrt zu haben. Auf einem Instagram-Kanal kann man sehen, dass sie mittlerweile Mutter geworden ist.

ActionPress/Erwin Elsner Eliana, Elvira und Kristina von Bisou

Instagram / kristinaneuwert Sängerin Kristina Neuwert

Instagram / mrscrazyelly Sängerin Elvira



