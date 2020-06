Das ist ja mal 'ne kuriose Kombi! Der Deutschrap-Star Ali As (40) hat mit TikTok-Sternchen und Sängerin Enyadres (20) zusammengearbeitet. Seit er 15 Jahre alt ist macht der Rapper bereits Musik und feierte in seiner Karriere bisher schon beachtliche Erfolge: Seine Single "Lass sie tanzen" mit Namika erreichte 2016 beispielsweise Goldstatus. Jetzt hat sich der Dior Don mit dem deutschen TikTok-Star Enyadres für eine Kollabo zusammengetan!

Am vergangenen Freitag ist "Herzklopfen" erschienen – ein Song, der das Gefühl des Verliebtseins bestens beschreibt. Die 20-jährige Sängerin singt dabei die Hook. Den meisten Teenies dürfte die junge Dame dank der Videoplattform TikTok ein Begriff sein. Dort begeistert sie mit ihren heißen Dancemoves über vier Millionen Follower. Der neue Track mit Ali As zeigt aber, dass Enyadres auch stimmlich etwas drauf hat. Die Beauty ist auf die Zusammenarbeit mächtig stolz. Am Tag des Releases zeigt sie sich in ihrer Instagram-Story nicht nur einmal, wie sie selbst den Titel in Dauerschleife pumpt.

Der Song kommt bei Fanbases der beiden jedenfalls sehr gut an. Auf YouTube sammelt das zugehörige Musikvideo innerhalb des ersten Tages schon über 100.000 Klicks. Die Community ist sich sicher: Der Track landet auf jeden Fall noch in den Trends, wie ein User in der Kommentarspalte schreibt. Habt ihr euch "Herzklopfen" schon angehört? Stimmt ab.

Instagram / enyadres Enyadres, TikTok-Bekanntheit

Klaus Werner / Future Image / ActionPress Rapper Ali As auf dem Kiss Cup 2016 in Berlin

Instagram / enyadres Enyadres, TikTok-Star



