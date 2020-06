Bei ihm ist die Musik aktuell Nebensache! Jason Derulo (30) hat sich in den vergangenen Wochen zu einem waschechten Netz-Star gemausert. Der "Talk Dirty"-Interpret hat schon bei der einen oder anderen TikTok-Challenge mitgemacht oder selbst für einen Trend gesorgt. Jetzt überrascht er seine Fans erneut mit einer skurrilen Aktion: Jason versucht, innerhalb von zwei Stunden 22 Burger zu essen – und das aus einem ganz besonderen Grund!

Vor wenigen Tagen hat der 30-Jährige die 22-Millionen-Follower-Marke auf TikTok geknackt und sich dafür eine ziemlich verrückte Aktion überlegt: Der Musiker will diesen Meilenstein würdigen, in dem er 22 Burger isst. In einem Instagram-Video hält er dieses Spektakel fest. Nach einigen Pausen, wiederholten Besuchen auf der Toilette und jeder Menge Wasser hat er immerhin 20 Burger geschafft. "Wenn mir jetzt zwei Millionen Follower entfolgen, kann ich das verstehen", spielt er auf die zwei nicht verputzen Fast-Food-Köstlichkeiten an.

Schon vor wenigen Wochen überraschte der Musiker seine TikTok-Community mit einem ziemlich drastischen Video: Jason knabberte an einem Maiskolben, der an einer laufenden Bohrmaschine befestigt war und brach sich dabei die vorderen Schneidezähne ab. Bei diesem Clip handelte es sich aber vermutlich um ein Fake – da der Künstler noch am selben Tag mit einer vollständigen Kauleiste gesichtet wurde.

Instagram / jasonderulo Jason Derulo im Juni 2020

TikTok / Jason Derulo Jason Derulo im Mai 2020

Getty Images Jason Derulo im Dezember 2019



