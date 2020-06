Die US-amerikanischen Kuppelshow-Stars wollen eine Veränderung! Seit 2002 gehört The Bachelor zu den beliebtesten Reality-TV-Shows der Vereinigten Staaten. Ein Jahr später feierte auch der Fernseh-Kollege The Bachelorette erstmals Premiere. Seitdem sind die beiden Sendungen, in denen ein Single auf die Suche nach der großen Liebe geht, kaum mehr aus der Unterhaltungsbranche wegzudenken. Doch nun hagelt es Kritik für die Rosen-Formate: Viele ehemalige Teilnehmer wünschen sich mehr Diversität unter den Junggesellinnen und Junggesellen – und haben deswegen sogar eine Petition gestartet!

Auf der Webseite Change.org wird aktuell eine Kampagne präsentiert, die sich laut dem Titel gegen den Rassismus im Bachelor-Franchise einsetzt: "40 Staffeln. 18 Jahre. Eine schwarze Hauptperson!", heißt es in der Beschreibung. In der Petition wird weiter erklärt: "Warner Bros. und der Sender ABC haben die Möglichkeiten und die Verantwortung, Beziehungen, Familien und Geschichten von Schwarzen, Indigenen und People of Colour zu präsentieren. Das Franchise und alle, die es vertreten, sollten die kulturelle Vielfalt unseres Landes reflektieren und ehren – sowohl vor als auch hinter der Kamera!"

Tatsächlich war Rachel Lindsay (35) 2017 die erste und einzige schwarze Bachelorette der USA gewesen. Die schöne Anwältin teilte in ihrer Instagram-Story bereits einen Screenshot der Petition, die sie selbst unterstützt. Und auch weitere Stars der Branche zeigten bereits öffentlich ihren Support: Kandidatin Nicole Lopez-Alvar schrieb via Twitter: "Wir müssen jetzt mehr denn je alle gemeinsam dagegen vorgehen!" Ex-Bachelor Nick Viall (39) tweetete zudem: "Ich habe die Petition unterschrieben. Und ich bitte euch alle, das auch zu tun!"

