Heidi Klum (47) und ihre Liebsten haben allen Grund zu feiern! Neben ihrem Job im Rampenlicht ist das Model auch stolze Mutter von vier Kindern. Nach Tochter Leni (16) brachte die Chefjurorin von Germany's next Topmodel ihren zweitältesten Nachwuchs Henry zur Welt. Der inzwischen 14 Jahre alte Sohnemann hat nun einen großen Meilenstein in seinem Leben erreicht: Henry absolvierte die amerikanische Middle School!

Anders als in Deutschland wird das Bildungssystem in den Vereinigten Staaten in drei große Bereiche aufgeteilt: die Elementary School, die Middle School und die High School. Während die erstgenannte Schulform mit einer Grundschule vergleichbar ist, besuchen die amerikanischen Schüler lediglich bis zu ihrem elften Lebensjahr die schulische Einrichtung. Danach wechseln sie in die sogenannte Middle School, bevor es dann mit 14 Jahren in der High School weitergeht. Heidi Klums Sprössling scheint genau diesen Schritt nun vollendet zu haben: In einem schwarzen Talar feiert Henry seinen Abschluss von der Middle School. Und auch Mama Heidi platzt vor Stolz: Gratulation Henry", schrieb sie mit zahlreichen Feier-Emojis via Instagram.

Aufgrund der aktuellen Situation fand die Abschlussfeier offensichtlich mit großem Abstand zwischen Schüler und Lehrer statt. In einem kurzen Instagram-Video sind Heidi und ihr Sohn beim Verlassen der Veranstaltung im Auto zu sehen: Mit Jubelrufen gratulieren die Verantwortlichen dem frischgebackenen Absolventen. Im kommenden Schuljahr wird der Teenager dann die High School besuchen.

Instagram / heidiklum Heidi Klums Sohn Henry bei seiner Abschlussfeier

Getty Images Heidi Klum 2020 in New York

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz, Heidi Klum und ihre Kinder Lou, Leni, Johan und Henry im Jahr 2020



