Julian Claßen (27) wäre so gerne nochmal klein! Der erfolgreiche YouTuber und seine Ehefrau Bibi (27) sind seit 2018 Eltern: Ihr Sohn Lio (1) kam im Oktober zur Welt – seine kleine Schwester Emily folgte dann im März dieses Jahres. Seitdem sind die beiden Sprösslinge der ganze Stolz der beiden Videoproduzenten. So teilte der glückliche Papa nun auch ein neues Foto, das eigentlich seine Frau und seinen Sohn zeigt – doch was macht Julians Kopf auf Lios Körper?

Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte der 27-Jährige am Donnerstag besagtes Foto: Darauf sieht man die stolze Mama Bibi, die (so scheint es) ihren Sohn Lio anblickt, der gerade auf einer Rutsche sitzt. Doch ob es sich wirklich um den Einjährigen handelt, ist nicht zu erkennen – denn auf dem Hals des Kleinen sitzt der Kopf von Julian! Mit Sonnenbrille auf der Nase und Schnuller im Mund blickt der Kölner grimmig in die Gegend. Zu der amüsanten Foto-Collage schrieb Juli: "Ich schwöre, ich kann schon alleine rutschen!"

Die Follower des Blondschopfs waren davon mehr als begeistert: "Wie süüüüß, der kleine Julian!", kommentierte Influencerin xLaeta das Bild, YouTube-Kollegin Paola Maria (26) hinterließ mehrere lachende Emojis. Wie findet ihr die Collage? Sagt uns in der Umfrage unter dem Artikel eure Meinung!

Instagram / julienco_ Julian und Bibi Claßen

Instagram / julienco_ Julian Claßen mit seinen Kindern Lio und Emily

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen mit ihrem Sohn Lio



