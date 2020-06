Zuckersüßer Baby-Meilenstein von Kim Kardashians (39) Jüngstem! Im Mai 2019 erfüllte sich ein weiterer großer Traum der Unternehmerin: Die damalige Dreifach-Mama durfte ihr viertes Kind in die Arme schließen! Ihren Sohnemann Psalm (1) gebar die Beauty allerdings nicht selbst – er wurde von einer Leihmutter ausgetragen. Im Netz teilt die Reality-TV-Bekanntheit seitdem regelmäßige Updates, was ihr Knirps bereits so alles drauf hat. Jetzt hat die Frau von Kanye West (43) tolle Neuigkeiten – ihr Junge wird nämlich immer mobiler!

Auf Facebook freut sich die Brünette mit ihren Fans: "Mein kleiner Junge Psalm ist einfach der Süßeste! Er hat gerade angefangen, zu laufen", schreibt sie. Zu diesen schönen News postet sie auch gleich zwei total putzige neue Schnappschüsse des Mini-Mannes. Darauf kuschelt er lediglich in ein Handtuch gewickelt mit seiner Mami – und scheint dabei besonders aktiv und agil zu sein! Einen Clip, auf dem man Psalms Schrittchen sieht, hat Kim allerdings noch nicht veröffentlicht.

Wie lieb Kim ihren Prinzen hat, machte sie zu seinem ersten Geburtstag auf Instagram deutlich: "Psalm, du machst unsere Familie komplett. Du machst alles perfekt. Ich liebe dich so sehr."

Facebook / Kim Kardashian Psalm West und Kim Kardashian

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Psalm West und Saint West, Januar 2020

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit Kanye West und ihren Kindern Saint, Psalm, Chicago und North

