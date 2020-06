Til Schweiger (56) pfeift auf seine Kritiker! Der Wahl-Hamburger ist längst nicht mehr nur als Schauspieler erfolgreich, sondern auch als Regisseur: Seine Streifen "Keinohrhasen", "Kokowääh" und "Honig im Kopf" gehören zu den kommerziell erfolgreichsten Filmen Deutschlands. Beim Kinopublikum sind seine Arbeiten beliebt, von vielen Feuilletonisten werden seine Werke jedoch verrissen. In einem Interview machte er nun deutlich: Ihm macht die Kritik an seinen Filmen nichts aus!

"Du kannst dir nicht wünschen, von allen Kritikern in Deutschland geliebt zu werden", erklärte er gegenüber der Zeit. Wenn er das machen würde, dann müsse er sich "aufknüpfen" und da habe er keine Lust drauf. Aus Spaß habe er Kollegen einmal vorgeschlagen: "Lasst uns ein Thema nehmen, das den Kritikern gut gefällt, dann drehen wir den Film in Schwarz-Weiß mit möglichst wenig Schnitten und ganz langen Einstellungen und versuchen, jeglichen Erzählrhythmus zu vermeiden." Wenn man so einen Film machen und "Regie: Til Schweiger" drauf schreiben würde, sei seiner Meinung nach aber trotzdem nichts gewonnen.

Zuletzt produzierte Til eine Doku über den Profi-Kicker Bastian Schweinsteiger (35): In "SCHWE31INS7EIGER: Memories – Von Anfang bis Legende" geht es um dessen Privatleben und die Höhen und Tiefen, die der Weltmeister von 2014 während seiner Karriere erlebte. Seit 5. Juni ist der Film auf Amazon Prime zu sehen.

Anzeige

Getty Images Til Schweiger 2017 in Hamburg

Anzeige

ActionPress/M Weber Til Schweiger, Schauspieler

Anzeige

Instagram/tilschweiger Bastian Schweinsteiger, Til Schweiger, Ana Ivanovic und Angelique Kerber, Februar 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de